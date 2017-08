POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Samstag (05.08.2017), gegen 15.00 Uhr, ereignete sich auf dem Konrad-Adenauer-Ring ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Kleinwagen, der der auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Lingener Damm unterwegs war, wechselte im Kreuzungsbereich den Fahrstreifen und kollidierte seitlich mit einem weißen Seat. Der schwarze Kleinwagen fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt in Richtung Lingener Damm. An dem weißen Seat entstand ein Sachschaden von mindesten 1.500 Euro. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell