POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Auf dem Parkplatz der Kreissparkasse an der Emsdettener Straße ist am Freitag (04.08.), zwischen 09.45 Uhr und 15.15 Uhr, ein parkender Ford Mondeo angefahren worden. Der Sachschaden am Radkasten und an der Beifahrertür hinten rechts wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen die etwas zum Unfall bzw. Unfallverursacher sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen. Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell