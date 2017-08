POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Rheine (ots) - Am Samstagabend (05.08.2017), gegen 18.35 Uhr, hielt sich ein 36-jähriger Rheinenser mit seinem Hund auf einer Wiese am Schneewittchenweg auf. Der Vierbeiner lief von der Wiese auf die Straße und stieß dort gegen das Pedelec einer 69-Jährigen. Die Frau aus Rheine stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Pedelec ist gering.

