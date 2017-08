POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Lengerich (ots) - Ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad war am Samstagmittag (05.08.2017), um kurz nach 12.00 Uhr, auf der Bodelschwinghstraße unterwegs. Am Kreisverkehr Schillerstraße bremste die 30-jährige Fahrerin das Zweirad ab, wobei dies auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen kam. Bei dem Sturz erlitt die 30-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Osnabrücker Klinikum. Der 39-jährige Mitfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Zweirad beträgt etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell