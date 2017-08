POL-ST: Emsdetten, versuchter Diebstahl aus einem Geldautomaten -Nachtrag

Emsdetten (ots) - In Zuge der Fahndung nach der versuchten Sprengung des Geldautomaten in Emsdetten hat die niederländische Polizei noch in der Nacht zwei Männer im Alter von 27 und 25 Jahren aus Utrecht und Zaandam festgenommen. Die Männer waren mit einem PKW der Marke Audi auf der A 1 in Richtung Hilversum unterwegs. Der Audi wurde von der Polizei beschlagnahmt. Ob die Männer für die Tat in Emsdetten infrage kommen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Erstmeldung vom 07.08.2017, 09:10 Uhr Emsdetten, versuchter Diebstahl aus einem Geldautomaten Zeugen gesucht Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag (07.08.2017) in Emsdetten versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Offensichtlich haben die Täter kein Bargeld erbeutet. Das Gerät wurde stark beschädigt. Es entstand ein Brand in dem Automaten, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Gebäudeschaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. Gegen 02.25 Uhr gingen zwei Täter in das Gebäude an der Borghorster Straße, unweit des Kreisverkehrs Wilhelmstraße/Buckhoffstraße. In dem Haus ist der Geldautomat der Sparda-Bank in einem einzelnen, frei zugänglichen Raum aufgestellt. Ein Zeuge konnte mitteilen, dass es sich um zwei Personen gehandelt hatte, die das Gebäude fluchtartig verließen und dann mit hoher Geschwindigkeit mit einem dunklen (dunkelblauen/schwarzen) Audi A6 oder A8 vom Tatort auf der Borghorster Straße in Richtung stadtauswärts geflüchtet sind. Dabei sei dem Audi ein PKW entgegengekommen. Dessen Fahrer müsste auf den flüchtenden Wagen aufmerksam geworden sein. Der Fahrer/die Fahrerin wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell