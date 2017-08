POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfall mit Verletzten

Steinfurt (ots) - Am Sonntagvormittag (06.08.2017), um 10.40 Uhr, hat sich auf der Horstmarer Straße (L 580) ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurden zwei Fahrzeuginsassen verletzt. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 10.500 Euro geschätzt. Eine 76-jährige Frau aus Rheine befuhr die L 580 in Fahrtrichtung Horstmar. Kurz hinter der Radbahn verlor sie die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Verkehrsschilder sowie einen Leitpfosten und fuhr in den Wassergraben. Hier überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde der 89-jährige Beifahrer schwer verletzt. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell