POL-ST: Steinfurt-Bo., Gullideckel ausgehoben/Sachschaden

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 30.07.2017, gegen 02.10 Uhr, wurde auf der Nordwalder Straße, in Höhe Hausnummer 57, ein PKW beim Überfahren eines Gullideckels leicht beschädigt. Unbekannte Täter hatten den Deckel zuvor ausgehoben und etwa 30 cm neben die Öffnung gelegt. Die Polizei hat ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vorgelegt. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

