POL-ST: Emsdetten, Diebstähle gemeldet

Emsdetten (ots) - Auf dem Sportgelände am Grevener Damm und in der Kleingartenanlage am Diemshoff haben sich Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr und Mittwochvormittag (08.02.2017) sind unbekannte Personen auf das umfriedete Sportgelände am Grevener Damm gestiegen. Dort brachen sie eine Garage auf und entwendeten daraus verschiedene Arbeitsgeräte der Marke Stihl. Zur Beute gehören ein Freischneider, eine Heckenschere und ein Laubbläser. Auf mindestens drei Parzellen der Kleingartenanlage am Diemshoff haben sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ebenfalls ungebetene Gäste aufgehalten. Ziele der Täter waren die Geräteschuppen, zu denen sie sich gewaltsam Zutritt verschafften. Auch hier stahlen sie verschiedene Maschinen, wie Sägen, einen Bohrschrauber und einen Winkelschleifer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

