POL-ST: Emsdetten, Diebstahl angezeigt (Foto)

Fahrrad verschwunden/Roller blieb zurück Bild-Infos Download

Emsdetten (ots) - Aus doppeltem Grund ist am vergangenen Wochenende ein Emsdettener auf der Polizeiwache erschienen. Der Mann wollte zunächst einen Fahrraddiebstahl anzeigen. Aus seinem Carport an der Spulerstraße war in der Nacht zum Samstag (04.02.2017) ein blaues, älteres Damenfahrrad gestohlen worden. Aber auch ein Fundstück übergab er den Polizisten. Vor seinem Carport stand am Samstagmorgen ein Kinderroller, den er nicht zuordnen konnte. Es ist zu vermuten, dass dieser von dem Fahrraddieb dort abgestellt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrrad des Mannes ist weiterhin verschwunden. Der Puky Challenger Kinderroller konnte bisher keinem Diebstahl zugeordnet werden. Die Beamten bitten den Eigentümer bzw. Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell