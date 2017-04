POL-ST: Rheine-Mesum, PKW aufgebrochen

Rheine (ots) - Am Gröns Esch, der parallel zum Münsterlanddamm verläuft, ist in der Nacht zum Donnerstag (09.02.2017) ein PKW aufgebrochen worden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 08.10 Uhr. Die Unbekannten schlugen an einem schwarzen BMW eine Scheibe ein und öffneten dann eine Fahrzeugtür. Im Wagen bauten sie das Lenkrad samt Airbag aus und nahmen es mit. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren Tausend Euro. An dem BMW ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden, unter anderem auch an der Mittelkonsole. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

