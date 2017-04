POL-ST: Lotte-Halen, Einbruch am Mittwoch

Lotte (ots) - Auf der Achmerstraße, außerhalb der geschlossenen Bebauung von Halen, waren am Mittwoch (08.02.2017), während der Tagesstunden, Einbrecher unterwegs. Die Polizei hat die Spuren an dem Einfamilienhaus gesichert und die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Tätern aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 17.00 Uhr im Bereich der Achmerstraße, unweit der Grenze zu Niedersachsen, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315. Der oder die Täter hatten mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür zertrümmert. Anschließend verschafften sie sich Zugang zu den Räumen und suchten dort nach Wertgegenständen. Was sie aus dem Haus gestohlen haben, steht noch fest.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell