POL-ST: Emsdetten, Einbruch am Mittwoch

Emsdetten (ots) - Über einen Balkon sind unbekannte Täter am Mittwoch (08.02.2017) in eine Hochparterrewohnung an der Schwester-Columba-Straße eingestiegen. Die Unbekannten hatten das Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr betreten. Nachdem sie auf den Balkon gelangt waren, brachen sie die Tür auf und suchten dann in den Räumen nach Diebesgut. Was die Einbrecher dabei erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

