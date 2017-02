POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall

Ochtrup (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf einem Gelände an der Gronauer Straße ist am Freitagmittag (03.02.2017) ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 11.25 Uhr fuhr ein 52-Jähriger ein Wohnmobil rückwärts aus einer Werkstatt. Etwa zwei Meter vor dem Tor erfasste er den 76-jährigen Fußgänger, der zu Boden stürzte und schwer verletzt wurde.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell