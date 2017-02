POL-ST: Greven, Einbruch am Starenweg

Greven (ots) - In ein Wohnhaus am Starenweg ist am Donnerstag (02.02.2017) eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter dabei einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einem Portmonee. Ein Bewohner konnte mitteilen, dass er das Gebäude um 16.00 Uhr verlassen hatte. Bei seiner Rückkehr um 20.45 Uhr wurde er sofort auf den Einbruch aufmerksam. Im Flur lag eine Tasche auf dem Boden, die dort nicht hingehörte. In mehreren Zimmern hatten die Täter die Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Demnach hatten die Unbekannten an dem Gebäude ein Fenster aufgebrochen, waren darüber in die Räume eingestiegen und hatten das Haus schließlich über die Terrassentür wieder verlassen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell