POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in ein Geschäft

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Geschäft in der Innenstadt eine Fensterscheibe zertrümmert und dann offensichtlich einige Gegenstände aus den Auslagen gestohlen. Eine Zeugin, die am Freitagmorgen (03.02.2017), um kurz vor 07.00 Uhr, an dem Gebäude vorbeiging, bemerkte die beschädigte Scheibe und informierte unmittelbar die Polizei. Unbekannte Täter hatten ein Loch in die Scheibe geschlagen, diese wies zudem mehrere Risse auf. Zunächst war unklar, ob etwas erbeutet worden war. Bei einer eingehenden Überprüfung stellte sich heraus, dass etwa fünf Messer und einige Pfefferspraydosen fehlten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder auf Geräusche hört, die mit dem Einbruch in das Geschäft am Unteren Markt, Ecke Alte Münsterstraße, in Verbindung stehen könnten?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell