POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an einer Kirche

Rheine (ots) - Am Donnerstagabend (02.02.2017) ist die Polizei zur Ludgeruskirche an der Bonifatiusstraße gerufen worden. An den Fenstern des Gebäudes hatten unbekannte Sachschäden angerichtet, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden. Die Beschädigungen waren am Donnerstagmorgen, gegen 09.30 Uhr, bemerkt worden. Zudem waren mehrere Fahrradständer umgeworfen worden. Mit bisher unbekannten Gegenständen hatten die Personen auf die in etwa sechs Metern Höhe gelegene Kirchenfenster gezielt. Dabei waren vier Elemente zweier Fenster -mit Bleiverglasung- beschädigt worden. Im Laufe des Donnerstages wurde dann noch ein fünftes Fenster beschädigt. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

