POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Wohnung

Rheine (ots) - Unbekannte Täter sind am Donnerstagabend (02.02.2017) in eine Wohnung an der Sprickmannstraße eingestiegen. Der oder die Täter waren in der Zeit nach 17.45 Uhr zur Rückseite des Gebäudes gegangen. Vom dortigen Parkplatz der Anwohner gingen sie zur Terrasse der Erdgeschosswohnung und brachen die Zugangstür auf. Als ein Bewohner um 19.45 Uhr seine Wohnungstür öffnete, bemerkte er sofort einen kalten Luftzug und stellte dann die offen stehende Terrassentür fest. In den Zimmern waren die Schränke durchsucht worden. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Samsung-Tablet, das sich in einer schwarzen Schutzhülle befand, entwendet worden An der Terrassentür ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

