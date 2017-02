POL-ST: Ibbenbüren, Zweiradfahrer gestürzt

Ibbenbüren (ots) - Ein gestürzter Motorrollerfahrer auf der Glücksburger Straße ist der Polizei am Donnerstagmorgen (02.02.2017), gegen 08.00 Uhr, gemeldet worden. Da sich der Mann dabei verletzt hatte, waren auch die Rettungsdienste vor Ort eingesetzt. Ein Notarzt versorgte den 52-jährigen Ibbenbürener an der Unfallstelle. Anschließend brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Zeugen konnten den Beamten mitteilen, dass der Ibbenbürener mit seinem Roller zunächst vor der geschlossenen Schranke des Bahnüberganges gestanden hatte. Als er dann losfuhr, sei er mit dem Roller zur Seite gestürzt. An dem Zweirad waren keine Unfallschäden erkennbar. Da der Ibbenbürener offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell