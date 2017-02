POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ibbenbüren (ots) - Auf der Straße "An der Reichsbahn" hat sich am Donnerstagvormittag (02.02.2017) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 09.40 Uhr wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren von einer Firmenzufahrt nach links auf die Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 35-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Nordstraße fuhr. Der 35-jährige Zweiradfahrer aus Ibbenbüren stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Sachschäden werden auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell