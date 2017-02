POL-ST: Greven, Radfahrerin angefahren - Zeugen dringend gesucht

Greven (ots) - Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Martinistraße/ Rathausstraße ist am Montagabend (30.01.2017) eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Gegen 18.45 Uhr befuhr die 15-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad den linken Gehweg der Rathausstraße in Richtung Völkerballkreisel. An der Einmündung wollte sie die Martinistraße queren.

Gleichzeitig befuhr eine bisher nicht bekannte PKW-Fahrerin die Martinistraße in Richtung Rathausstraße und wollte an der Einmündung nach rechts abbiegen. Beim Abbiegen übersah sie offenbar die querende Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Schülerin stürzte mit ihrem Fahrrad. Dabei verletzte sie sich aber am linken Bein. Am Fahrrad selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Die Autofahrerin stieg zunächst aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der Radfahrerin. Als sie zunächst keine Antwort bekam, setzte sie sich in ihren Pkw und fuhr davon.

Der vermutlich am Unfall beteiligte PKW konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Hinsichtlich des Unfallhergangs liegen jedoch sich widersprechende Aussagen vor. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, in Verbindung zu setzen.

