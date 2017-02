POL-ST: Rheine, PKW-Diebstahl/Diebstähle

Rheine (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zum Donnerstag (02.02.2017) dafür gesorgt, dass das Treiben zweier Jugendlicher ein Ende genommen hat. Die Frau beobachtete gegen 01.30 Uhr an der Gartenstraße zwei verdächtige Gestalten. Das Duo versuchte, einen PKW die Rampe des Altenheims hochzuschieben. Sofort nahm sie den Telefonhörer und informierte die Polizei. Die Beamten trafen auf die beiden 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen, die beide ein Fahrrad über die Rampe schoben. Im Innenhof stand der beschriebene grüne VW Polo, der offensichtlich gerade unter ein Carport geschoben worden war. Die Polizei nahm die beiden Jugendlichen mit zur Polizeiwache. Es folgten aufwändige, noch andauernde Recherchen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Beiden oder zumindest einer von ihnen nicht nur in der Nacht zum Donnerstag aktiv. Der 17-Jährige dürfte für den Diebstahl des Polos in der Nacht zum Dienstag von einem Gelände an der Münsterstraße verantwortlich sein. Geprüft werden in dem Zusammenhang auch die gemeldeten Batteriediebstähle. Diese wurden gebraucht, da der Wagen in der Nacht zum Dienstag nicht ansprang. In der Nacht zum Donnerstag wollten die Beiden den Polo dann erneut starten. Wieder gelang dies nicht. Die Beiden hatten zuvor schon von einem hinter dem Bahnhof geparkten Auto die Kennzeichen entwendet. Als sie den Wagen dann schließlich am Altenheim abstellen wollten, war die aufmerksame Zeugin zur Stelle. Was die weiteren Ermittlungen noch zutage bringen, ist derzeit noch nicht absehbar. Zumindest ein Ladendiebstahl und der Diebstahl der beiden, von ihnen mitgeführten Fahrräder kommen hinzu. Die Räder waren in der Nacht zum Donnerstag aus einem Schuppen an der Catenhorner Straße gestohlen worden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell