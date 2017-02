POL-ST: Hopsten, Einbruch am Buchsbaumweg

Hopsten (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmorgen (02.02.2017) ist am Buchsbaumweg ein Einbruch verübt worden. Der oder die Täter hebelten an einem Einfamilienhaus ein Fenster auf und stiegen danach in die Räume ein. Nachdem sie sich dann gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Obergeschoss verschafft hatten, suchten sie dort in den Zimmern nach Wertgegenständen. Dabei erbeuteten sie ein Samsung-Tablet und eine Casio-Armbanduhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Die Beamten bitten, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen.

