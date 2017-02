POL-ST: Rheine, Diebstahl einer Arbeitsmaschine

Rheine (ots) - Von einem Firmengelände an der Straße "Am Bauhof" haben Diebe einen etwa 50 Kilogramm schweren Grabenstampfer gestohlen. Die Angestellten eines Unternehmens, die dort Pflasterarbeiten durchführten, hatten die selbstfahrende Arbeitsmaschine am Dienstagnachmittag (01.02.2017), gegen 16.30 Uhr, auf dem Areal auf einem Schotterfeld abgestellt. Um einen Diebstahl zu verhindern, ließen sie die Schaufel eines Baggers bis auf den Bomag-Stampfer hinab. Dennoch war es den Täter gelungen, den silber-gelb-schwarzen Stampfer darunter hervorzuholen und zu stehlen. Am Mittwochmittag wurde der Diebstahl dann festgestellt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die auf das Treiben der Diebe aufmerksam geworden sind oder die Angaben zum Verbleib des Grabenstampfers machen können, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell