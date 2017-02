POL-ST: Greven, PKW aufgebrochen

Greven (ots) - An der Finkenstraße und an der Blaufärberstraße sind in der Nacht zum Donnerstag (02.02.2017) zwei BMW-Fahrzeuge aufgebrochen worden. Ziel der Täter waren hochwertige Fahrzeugteile. Aus den Wagen bauten sie Teile der Armatureneinheiten aus, unter anderem eine Tachoeinheit sowie Navigations- und Radio-Systeme. Der Gesamtwert der Beute beträgt nach ersten Schätzungen etwa 6.000 Euro. Auch die angerichteten Sachschäden liegen bei einigen Tausend Euro. Die Diebe hatten an den beiden Fahrzeugen zunächst eine Seitenscheibe zertrümmert und dann im Innern die Geräte ausgebaut. Die Täter waren an der Finkenstraße nach 20.00 Uhr und an der Blaufärberstraße nach 22.00 Uhr am Werk. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Diebstählen unter Telefon 02571/928-4455.

