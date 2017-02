POL-ST: Emsdetten, Einbruch am Mittwoch

Emsdetten (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochabend (01.02.2017) in ein Wohnhaus an der Letterhausstraße eingestiegen. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Einbrecher hatten in dem Einfamilienhaus alle Räume betreten und die Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie daraus nichts entwendet. Der Schaden an dem aufgebrochenen Terrassenfernster beträgt einige Hundert Euro. Der Tatzeitraum kann zwischen 17.30 Uhr und 19.00 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415.

