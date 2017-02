POL-ST: Steinfurt, Verkehrsdelikt

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (02.02.2017), um kurz nach Mitternacht, war ein jungen Mann mit einem PKW auf der Meerstraße in Borghorst unterwegs. Als er dort eine Polizeistreife erblickte, bog er sofort in die Johannisstraße ab, beschleunigte und fuhr mit geschätzten 70 km/h -bei erlaubten 30 km/h- weiter. Nach etwa 200 Metern fuhr er auf die Dumter Straße, hielt dort an, stieg aus und lief davon. Die Polizisten konnten ihn nach einer kurzen Strecke einholen und festhalten. Wie sich bei der Kontrolle des 27-jährigen Münsteraners herausstellte, darf er aufgrund einer Sperrfrist derzeit kein Auto fahren. Dem Anschein nach stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobe entnommen, um dies detailliert festzustellen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell