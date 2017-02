POL-ST: Ochtrup, Einbruch gemeldet

Ochtrup (ots) - Am Mittwochvormittag (01.02.2017) ist die Polizei zu einem ehemaligen Hotel an der Bahnhofstraße gerufen worden. In das Gebäude, in dem ein Büro sowie Wohnräume eingerichtet sind, war eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.00 Uhr und Mittwochmorgen, hatten die Einbrecher eine Eingangstür und ein Fenster aufgehebelt. Aus einem Büro stahlen sie ein Navigationsgerät, das auf einem Schreibtisch gelegen hatte. Zudem machten sich die Einbrecher an einem Tresor zu schaffen, waren aber offenbar nicht an den Inhalt gelangt. Aufgrund der Beschädigungen konnte er jetzt nicht mehr wie gewohnt geöffnet werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell