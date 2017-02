POL-ST: Greven, Trickdiebe unterwegs

Greven (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.02.2017) waren in Greven Trickdiebe unterwegs. Gegen 15.00 Uhr klingelten zwei Männer an einer Haustür an der Stauffenbergstraße. Der älteren Dame erklärten sie, Mitarbeiter einer Firma für Rohrleitungen zu sein und diese überprüfen zu müssen. Dabei gelang es ihnen schließlich, die Wohnräume zu betreten. Die Grevenerin wurde wiederholt gebeten, verschiedene Wasserhähne aufzudrehen. Schließlich verließ das Duo die Wohnung wieder. Die misstrauisch gewordene Frau schaute sofort in der Wohnung nach dem Rechten. Aus ihrem Schlafzimmer waren ein größerer Geldbetrag sowie eine Goldkette gestohlen worden. Einer der beiden Männer war etwa 40 bis 50 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte schwarze Haare, trug einen Schnäuzer und war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet. Der zweite Mann war ungefähr 190 cm groß, schlank, hatte graue Haare sowie einen Dreitagebart. Er trug einen cremefarbenen Mantel. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02571/928-4455. Sie fragt: Wo sind die beiden Männer noch aufgetreten? Wer kann Angaben zu dem Duo machen? Die Tipps der Polizei: Seien Sie immer vorsichtig, wenn Fremde an Ihrer Haustür klingeln! Ziel von Dieben und Betrügern ist es, in Ihre Wohnräume zu gelangen! Lassen Sie daher niemals Fremde in ihre Wohnung. Lassen Sie sich nicht ablenken oder überrumpeln. Schauen Sie sich die Besucher zunächst durch den Türspion oder das Fenster an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Seien Sie immer misstrauisch, aufmerksam und vorsichtig! Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie diesen genau. Lassen Sie nur Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben! Fordern Sie Unbekannte auf, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Sie eine Vertrauensperson hinzugeholt haben. Melden Sie derartige Vorfälle sofort der Polizei!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell