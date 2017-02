POL-ST: Greven, Einbruch Ruhe Rott

Greven (ots) - In einer Wohnung an der Straße "Ruhe Rott" haben unbekannte Diebe am Dienstag (31.01.2017), während der Tagesstunden, nach Wertgegenständen gesucht. In der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 19.00 Uhr hebelten die Täter die Balkontür auf und betraten dann alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses Bargeld in dreistelliger Eurohöhe. Ob sie noch weitere Gegenstände mitgenommen haben, wird derzeit geprüft. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell