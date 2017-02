POL-ST: Rheine-Mesum, Verdächtige angetroffen

Rheine (ots) - Die Polizei hat am späten Dienstagabend (31.01.2017) im Bereich des Mesumer Damms zwei verdächtige Männer angetroffen und sie zur Personalienfeststellung mit zur Dienststelle in Rheine genommen. Um kurz nach 22.00 Uhr hatte der Inhaber einer Autoverwertung die Mitteilung erhalten, dass sich verdächtige Personen Zutritt zu seinem umzäunten Areal verschafft hatten. Nachdem die Unbekannten sich etwa eine viertel Stunde dort aufgehalten hatten, stiegen sie wieder über den Zaun und flüchteten. Die inzwischen informierte Polizei hatte bereits Fahndungsmaßnahmen nach den Verdächtigen eingeleitet. Eine Streife konnte an der Wörstraße zwei 24 und 31 Jahre alte Männer aus Rheine antreffen. Diese waren offenbar gerade auf dem Weg zu einem dort geparkten Auto. Bei den Beiden konnte keine Gegenstände gefunden werden, die von dem Firmenareal am Burgsteinfurter Damm stammten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell