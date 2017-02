POL-ST: Recke, Einbruchsversuch

Recke (ots) - Unbekannte Personen wollten in die Eisdiele am Markt einbrechen. Der versuchte Einbruch ist am Mittwochmittag (01.02.2017) bemerkt worden. Die Täter hatten an der Eingangstür mehrfach ein Hebelwerkzeug angesetzt. Nachdem sie daran gescheitert waren, versuchten sie noch eine weitere Zugangstür gewaltsam zu öffnen. Der Inhaber konnte den eingesetzten Beamten mitteilen, dass am Dienstagabend, um 18.00 Uhr, an dem Ladenlokal noch alles in Ordnung war. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell