POL-ST: Rheine, Diebstahlsdelikte

Rheine (ots) - Auf der Anne-Frank-Straße ist in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und Dienstagmorgen (31.01.2017), 06.30 Uhr, ein Auto aufgebrochen worden. Die Täter öffneten gewaltsam die Fahrertür und durchsuchten dann den Fahrgastraum und den Kofferraum des schwarzen Volvos. Dabei beschädigten sie das Handschuhfach. Nachdem sie im Innern nichts gefunden hatten, öffneten sie die Motorhaube, bauten die Batterie aus und nahmen diese mit. Auch aus einem grünen Peugeot, der am Melkeplatz geparkt war, wollten Unbekannte die Batterie stehlen. Hier hatten sie das Glasdach des Autos zerstört. Am Fahrzeugblech entstanden mehrere Schäden. Im Wagen hatten sie zudem einige Kabel durchtrennt. Der Geschädigte bemerkte den Vorfall am Dienstagmittag (31.01.2017). Auf dem Gelände einer Kraftfahrzeugwerkstatt an der Münsterstraße haben sich zwischen Montagabend, 19.00 Uhr und Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, Diebe aufgehalten. Nachdem die Täter den Zaun des Areals zur Seite gedrückt hatten, schoben sie einen PKW vom Gelände auf die Straße. Der ältere, nicht zugelassene, grüne VW Polo wurde dann vermutlich verladen und abtransportiert. Der Wert des Autos wird mit einer dreistelligen Eurosumme angegeben. Ein weiterer Batteriediebstahl wurde von der Bonifatiusstraße gemeldet. Dort waren Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (01.02.2017) auf ein Firmengelände gegangen und hatten dort zwei Autobatterien abgeklemmt und gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell