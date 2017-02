POL-ST: Steinfurt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Steinfurt (ots) - Steinfurt, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstagmorgen (28.01.), gegen 06.15 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der Horstmarer Straße, in Höhe des dortigen Autohandels, zwei Gullydeckel aus der Fahrbahn entfernt worden seien. Zwei Beamte stellten fest, dass der erste Deckel linksseitig am Straßenrand lag. Der zweite Deckel lag hinter der Zufahrt Veltruper Kirchweg. Offensichtlich hatten bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag die Deckel aus ihrer Umrandung gehoben und am Fahrbahnrand abgelegt. Die Polizeibeamten setzten die Deckel wieder ein. Ob jemand zu Schaden gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Straftat aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

