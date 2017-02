POL-ST: Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - In den vergangenen Wochen sind bei der Polizei wiederholt Einbruchsdelikte angezeigt worden, bei denen Täter über Balkone in die Wohnungen von Mehrfamilienhäusern gelangt waren. Einen solchen Einbruchsdiebstahl hat eine Rheinenserin am Montagabend (30.01.2017) offenbar gerade noch verhindern können. Gegen 18.15 Uhr bemerkte sie einen fremden Mann auf dem Balkon ihrer Wohnung am Godehardweg. Als sie sich bemerkbar machte, rannte der Unbekannte sofort in Richtung Reinhildisweg davon. Der Mann hatte eine kräftige Statur und trug ein dunkles Kapuzenshirt, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben machen können, Telefon 05971/938-4215. Die Beamten prüfen zudem, ob ein Zusammenhang zu einem bereits gemeldeten Einbruch am Reinhildisweg bestehen könnte. Wiederholung vom Dienstag: Rheine, Einbruch gemeldet Täter am Reinhildisweg Bargeld und einen Laptop haben Diebe aus einem Wohnhaus am Reinhildisweg gestohlen. Die Bewohner hatten das freistehende Einfamilienhaus am Montagmorgen (30.01.2017), gegen 08.45 Uhr, verlassen. Unmittelbar nachdem sie um 18.45 Uhr die Haustür wieder geöffnet hatten, wurden sie auf den Einbruch in das Gebäude aufmerksam. Im Flur lag eine aufgebrochene Spardose, die eigentlich im Schlafzimmer stehen musste. Sofort schauten sie sich in allen Räumen um. Die Einbrecher hatten offenbar die Terrassentür aufgebrochen und sich dann in mehrere Räume begeben. In den Zimmern standen mehrere Schränke, Schubladen und Türen offen. Zur Beute gehörten ein Laptop der Marke Samsung sowie Bargeld in dreistelliger Eurohöhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell