POL-ST: Ibbenbüren, PKW aufgebrochen

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch (01.02.2017) auf einem Parkplatz an der Feldstraße einen PKW aufgebrochen. Der Geschädigte hatte seinen weißen BMW auf dem Platz vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Als er den Wagen um 04.40 Uhr benutzen wollte, bemerkte er sofort eine zertrümmerte Seitenscheibe. Im Innern hatten die Täter aus dem Lenkrad den Airbag ausgebaut und gestohlen. Der Sachschaden an dem BMW wird, ebenso wie der Wert des Airbags, mit mehreren Hundert Euro angegeben. Ein Nachbar meldete sich unmittelbar bei der Polizei und teilte mit, dass er um 03.30 Uhr zweimal ein Hupen gehört hatte. Diese Geräusche dürften nach erster Einschätzung bei der Manipulation am Lenkrad entstanden sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wer hat an der Feldstraße gegen 03.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Wer weiß, wo der gestohlene Airbag geblieben ist?

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell