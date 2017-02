POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall

Rheine (ots) - Die Polizei ist am frühen Dienstagnachmittag (31.01.2017) zu einem Verkehrsunfall an der Münsterstraße gerufen worden. Im Kreuzungsbereich Hörstkamp/Elpersstiege waren zwei PKW zusammengestoßen. Dabei erlitt ein 24-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die auf etwa 42.000 Euro geschätzt werden. Den Schilderungen zufolge wollte ein 72-jähriger Rheinenser gegen 14.15 Uhr mit seinem PKW von der Münsterstraße nach links in Richtung Kardinal-Galen-Ring abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem PKW des 24-jährigen Rheinensers, der auf der vorfahrtberechtigten Münsterstraße in Richtung Hafenbahn fuhr.

