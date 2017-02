POL-ST: Ibbenbüren, Ermittlungen nach Diebstählen

Ibbenbüren (ots) - Nach dem Fund von vier gestohlenen, hochwertigen Pedelecs versucht die Polizei nun, die Details zu den Diebstählen bzw. zu den Tätern zu klären. Am Dienstag vergangener Woche (24.01.2017) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Der Ibbenbürener sah während eines Spazierganges am Aasee mehrere Wolldecken in einem Gebüsch. Bei näherer Betrachtung sah er darunter vier Fahrräder liegen. Sofort informierte er die Polizei. In dem Gebüsch lagen vier Pedelecs im Gesamtwert von etwa 8.000 Euro. Die Polizei stellte die Räder sicher. Bei den anschließenden Überprüfungen konnten alle vier Geschädigten ausfindig gemacht und ihnen die Fahrräder zurückgegeben werden. Die Räder waren an verschiedenen Orten im Stadtgebiet entwendet worden. Erkenntnisse zu den Dieben liegen derzeit nicht vor. Bei keinem der Diebstähle waren verdächtige Personen bemerkt worden. Zeugen könnte es nach Einschätzung der Polizei jedoch am Versteck am Aasee gegeben haben. Die Täter legten die Fahrräder am Ostufer in ein Gebüsch am Skaterpark und bedeckten sie dann mit Wolldecken. Der Ort liegt etwa 50 Meter östlich des Rundweges, angrenzend an die dortige Gleisanlage. Die Polizei hofft, dass Passanten das Treiben der Diebe bemerkt haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

