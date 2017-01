POL-ST: Mettingen, Verkehrsunfallflucht -1 Bild

Mettingen (ots) - Am Samstagabend (28.01.) ist ein PKW gegen eine Sandsteinmauer eines Hauses an der Recker Straße, Nr. 22, gefahren. Der Fahrer hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Mieter des Hauses hatte gegen 20.20 Uhr ein auffälliges Geräusch gehört, dies aber zunächst nicht zuordnen können. Am Sonntagmorgen stellte er den Schaden an der Sandsteinmauer fest. An der Unfallstelle konnten rote Plastiksplitter sichergestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

