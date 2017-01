POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am vergangenen Freitag (27.01.2017), gegen 19.45 Uhr, setzte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer sein Fahrzeug aus der Einfahrt zum Burger King in Emsdetten zurück und prallte dabei mit dem Heck gegen einen blauen Renault Twingo. An dem Renault ist ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um einen blauen VW Golf IV. Der Golf müsste am Heck beschädigt sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten, Telefon 02572-9306-4415.

