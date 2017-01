POL-ST: Rheine, Einbruch in eine Werkstatt

Rheine (ots) - Derzeit ist noch unklar, was Einbrecher aus einer Kraftfahrzeugwerkstatt an der Laugestraße gestohlen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch auf dem Gelände der Kreishandwerkerschaft aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Den Recherchen zufolge waren die Einbrecher in der Nacht zum Dienstag (31.01.2017), um 01.45 Uhr, am Werk. Nachdem sie die Scheibe eines Tores zertrümmert hatten, gelangten sie in die Werkstatträume. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wem sind in dem Bereich der Kreishandwerkerschaft gegen 01.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

