POL-ST: Neuenkirchen, versuchter Einbruch

Neuenkirchen (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntag (29.01.2017) an der Straße "Zur Helle" auf einen versuchten Einbruch aufmerksam geworden sind. Unbekannte Täter gingen in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie dann, eine Seitenzugangstür aufzuhebeln. Dies gelang ihnen jedoch nicht. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden. Die Polizei bittet, jede verdächtige Beobachtung mitzuteilen, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell