POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots) - Die Polizei hat gegen unbekannte Personen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen Missbrauchs von Notrufen vorgelegt. In der Nacht zum Dienstag (31.01.2017), gegen 02.35 Uhr, war in der Tiefgarage am Neumarkt ein Feueralarm ausgelöst worden. Dieser Notruf erreichte die Feuerwehr und die Polizei. Die eingetroffenen Polizeibeamten konnten dann feststellen, dass es in dem Gebäude nicht brannte. Der Einsatz der Feuerwehr war somit vor Ort nicht mehr erforderlich. Unbekannte Personen hatten offensichtlich mutwillig einen Brandmelder eingeschlagen und den Alarmknopf gedrückt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

