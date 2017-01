POL-ST: Steinfurt-Bu., PKW aufgebrochen

Steinfurt (ots) - Ein unbekannter Täter hat an der Friedrich-Hofmann-Straße eine Autoscheibe zertrümmert. Anschließend griff der Dieb ins Fahrzeuginnere und entwendete daraus eine Handtasche. Die geschädigte Fahrerin hatte den VW Up am Dienstagmorgen (31.01.2017), gegen 07.15 Uhr, auf dem Teilstück kurz vor der Alexander-König-Straße abgestellt. Als sie nach kurzer Zeit, gegen 07.45 Uhr, wieder zu dem Wagen kam, bemerkte sie sofort die zertrümmerte Scheibe der Beifahrertür. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. In der gestohlenen Handtasche befanden sich verschiedene persönliche Papiere und auch ein Portmonee. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115. Die Polizei erinnert: Lasen Sie niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurück! Sichere Verstecke im Auto gibt es nicht!

