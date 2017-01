POL-ST: Kreis Steinfurt, Einbruchdiebstähle

Kreis Steinfurt (ots) - Lengerich, Orchideenstraße, Einbruchversuch, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 27.01.17, 12.00 Uhr - Sonntag, 29.01.17, 15.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich über den Garten Zutritt zum rückwärtigen Teil des Hauses. Die Einbrecher versuchten die Terrassentür sowie verschiedene Fenster aufzuhebeln. Aufgrund von besonderen Einbruchsicherungen gelang dieses jedoch nicht. Sachschaden in vierstelliger Höhe. Spurensuche am Objekt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Lengerich, Ackerstraße, freistehendes Einfamilienhaus, Einbruch Zeit: Freitag, 27.01.17, 17.30 Uhr - 21.30 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich über den Garten Zutritt zur rückwärtigen Seite des Hauses. Hier drückten sie im Bereich des Giebels ein Fenster auf. Alle Räume wurden durchsucht. Verschiedene Schränke und Schubladen geöffnet. Die Täter brachen in einem Raum ein Wandsafe auf. Entwendet wurde ein Geldbetrag in Höhe von 30 Euro, verschiedene Schmuckteile und Sparbücher. Die Höhe des Beuteschadens ist zurzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch bitte unter 05481/ 9337 - 4515.

Ibbenbüren, Bohnenweg, Einbruch, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Samstag, 28.01.2017, 18.15 Uhr - 21.50 Uhr Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe der Terrassentür ein, griffen durch das Loch und öffneten den Griff. Alle Räume wurden durchsucht. Aus dem Schlafzimmer wurde eine Schatulle mit Goldschmuck entwendet. Der Beuteschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise bitte unter Telefonnummer 05451/ 591 - 4315.

Metelen, Hilbuskamp, freistehendes Einfamilienhaus, Einbruch Zeit: Samstag, 28.01.2017, 09.00 Uhr - 21.05 Uhr Unbekannte Täter hebelten die zur Straße liegende Haustür auf. Alle Räume wurden durchsucht. Zurzeit steht noch nicht fest, was entwendet wurde. Spurensuche im Objekt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 02551/ 15 - 4115.

Rheine, Darbrookstraße, Mehrfamilienhaus, Einbruch in die Erdgeschosswohnung Zeit: Freitag, 27.01.2017, 11.45 - 21.35 Uhr Unbekannte Täter hebelten ein Fenster vom Garten aus auf. Die Täter durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Spurensuche. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 05971/ 938 - 4215.

Nordwalde, Kirchstraße, Einbruchdiebstahl, Mehrfamilienhaus Zeit: Samstag, 28.01.2017, 10.00 Uhr - 12.45 Uhr Vermutlich durch eine offenstehende Terrassentür betrat ein Einbrecher die Erdgeschosswohnung. Obwohl die Geschädigte sich in der Wohnung aufhielt, entwendete der Täter ein Schmuckkästchen mit mehreren Schmuckstücken, darunter einige Ringe und Ketten. Der Täter verließ die Wohnung durch das Badezimmerfenster. Hinweise zu diesem Einbruch unter Telefon 02572/9306 - 4415.

Emsdetten, Holunderweg, Einbruch, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 27.01.17, 19.15 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf. Zu dieser Zeit befand sich der Sohn im Obergeschoss in seinem Zimmer. Dieser hörte ein Geräusch und begab sich in das Wohnzimmer. Hier stellte er die offen stehende Terrassentür fest. Offensichtlich fühlten sich die Einbrecher gestört, denn sie entwendeten nur eine Holzfigur aus dem Wohnzimmerschrank. Hinweise zu diesem Einbruch unter Telefon 02572/9306 - 4415.

Emsdetten, Hemberger Damm , Einbruch, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Freitag, 27.01.17, 16.10 Uhr - 21.00 Uhr Unbekannte Täter zerstörten die Glasscheibe der Terrassentür und konnten diese dann öffnen. Die Einbrecher durchsuchten alle Räume, öffneten Schränke, zogen Schubladen auf und warfen den Inhalt auf den Boden. Bislang steht noch nicht fest, was die Täter entwendet haben. Spurensuche Hinweise zu diesem Einbruch unter Telefon 02572/9306 - 4415.

Emsdetten, Dettener Straße , Einbruch, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: Montag, 30.01.2017, 09.30 Uhr - 11.30 Uhr Die unbekannten Täter schlugen ein rückwärtiges Küchenfenster ein und gelangten durch dieses in das Wohnhaus. Das gesamte Objekt wurde durchsucht. Die Einbrecher nahmen einige Schmuckstücke mit. Hinweise zu diesem Einbruch unter Telefon 02572/9306 - 4415.

Mettingen, Gartenstraße, Einbruchdiebstahl, freistehendes Einfamilienhaus Zeit: vor Sonntag, 29.01.2017, 17.15 Unbekannte hebelten die Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes auf. Räumlichkeiten wurden durchsucht. Es wurden Armbanduhren und Bargeld gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Ibbenbüren, Telefon 05971/938-4215.

Saerbeck, Hemberger Straße, Einbruch in ein Einfamilienhaus Zeit: zwischen Freitag (27.01.), 15.30 Uhr und Sonntag (29.01.), 16.30 Uhr Täter drangen gewaltsam durch eine Seiteneingangstür in das Haus ein. Es wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld entwendet. Die Spuren am Tatort wurden von der Polizei gesichert. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

