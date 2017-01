POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Auf dem Parkplatz des Volksbankstadions an der Liedekerker Straße ereignete sich am Freitag (27.01.), in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein dort parkender schwarzer VW Touran wurde angefahren und beschädigt. Erst am nächsten Morgen stellte der Fahrer die frischen Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Unfall zu melden oder eine Benachrichtigung zu hinterlassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell