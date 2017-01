POL-ST: Tecklenburg, Einbruch

Tecklenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagabend und Montagmorgen (30.01.), 08.40 Uhr, sind Unbekannte sind in eine Arztpraxis am Altstadtparkplatz eingedrungen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten Schränke und Behältnisse und entwendeten einen Laptop sowie Bargeld. Die Polizei hat am Tatort die Spuren gesichert. Sie sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

