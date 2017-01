POL-ST: Greven, zahlreiche Wohnungseinbrüche

Greven (ots) - Unbekannte Einbrecher haben am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet von Greven und im Ortsteil Reckenfeld zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser und Wohnungen verübt. Die Unbekannten drangen am Freitagabend (27.01.), in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr, in ein Wohnhaus an der Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße sowie in zwei Wohnungen in Reckenfeld, an der Taubenstraße und der Lerchenstraße ein. In allen Fällen hebelten die Diebe Fenster oder Terrassentüren auf. In den Wohnungen wurden Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. In einem Fall wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. An der Taubenstraße wurden die Täter, gegen 18.30 Uhr, von einem nach Hause zurückkehrenden Geschädigten überrascht. Er sah zwei männliche Personen, die durch einen Sprung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss flüchteten. In der Zeit von Samstagmittag, 15.00 Uhr bis Sonntagmorgen 03.40 Uhr, wurden der Polizei weitere sieben Wohnungseinbrüche gemeldet. An der Schützenstraße hebelten die Täter an drei Einfamilienhäusern die Terrassentüren auf. In zwei Fällen gelangten sie in die Wohnräume. Was hier gestohlen wurde, steht noch nicht fest. An einem Haus lösten die Täter die Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht. Neben einem weiteren versuchten Einbruch an der Königstraße, hier wurde eine Hebelspur an einer Haustür festgestellt, wurde am Teigelkamp die Terrassentür an einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt. Der oder die Täter durchsuchten die gesamte Wohnung und öffneten Schränke und Schubkästen. Gestohlen wurden eine Sony Spielekonsole, zwei Laptops und Schmuck. Hier hatten die Geschädigten bei ihrer Rückkehr, gegen 21.00 Uhr, Stimmen gehört, aber in der Wohnung niemanden mehr angetroffen. Zwei weitere Einbrüche sind aus Reckenfeld gemeldet worden. Am Starenweg verschafften sich die Einbrecher jeweils über die Terrassentüren Zutritt zu zwei Einfamilienhäusern. Auch hier wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Diebe öffneten Schränke, Schubladen und Behältnisse und verteilten den Inhalt auf dem Fußboden. In einem Fall wurde Schmuck gestohlen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03.40 Uhr, hat ein Zeuge vor einer Wohnungstür am Wibbeltweg eine verdächtige Person beobachtet. Die männliche Person war etwa 180 cm groß und von schmaler Statur. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Mütze. Ob er in das Haus einbrechen wollte, steht nicht eindeutig fest. Die Polizei hat an allen Tatorten die Einbruchspuren gesichert. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Stadtgebiet von Greven haben nicht zur Festnahme der Täter geführt. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Greven, Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell