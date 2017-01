POL-ST: Recke, Verkehrsunfall, 3 Personen leicht verletzt

Recke (ots) - Am Sonntagabend (29.01.) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Mettinger Straße (L 599) drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 17.45 Uhr war ein 41-jähriger Autofahrer mit seinem PKW auf der Mettinger Straße in Richtung Mettingen unterwegs. An der Zufahrt "Mettinger Straße 89" wollte er nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer bemerkte das wartende Fahrzeug zu spät, fuhr auf stehenden den PKW auf und geriet danach in den Straßengaben, wo der 20-Jährige mit seinem Fahrzeug zum Stillstand kam. Der 20-jährige Mettingen und seine beiden 19-jährigen Mitfahrer aus Ibbenbüren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

