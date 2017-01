POL-ST: Lotte, fünf PKW aufgebrochen

Lotte (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.01.) auf der Mozartstraße, der Lortzingstraße und der Bachstraße insgesamt fünf PKWs aufgebrochen. In allen Fällen schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein und gelangten in das Innere der Fahrzeuge. An der Mozartstraße sind drei Autos aufgebrochen worden. Aus einem grauen 1er BMW ist das fest eingebaute Navigationsgerät entwendet worden. Aus einem weißen Mercedes A 200 der Airbag und aus einem schwarzen BMW das Lenkrad und die Mittelarmlehne. Auf der Lorzingstraße ist aus einem 5er BMW das eingebaute Navigationsgerät und aus einem grauen 5er BMW an der Bachstraße sind Bekleidungsgegenstände und eine Aktentasche mit einem iPad gestohlen worden. Der Wert des Diebesgutes, einschließlich des entstandenen Sachschadens dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter am frühen Samstagmorgen, möglicherweise in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr, am Werk. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell