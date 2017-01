POL-ST: Mettingen, Räuberischer Diebstahl

Mettingen (ots) - Mettingen, Räuberischer Diebstahl

Die Polizei ermittelt in einem Fall des räuberischen Diebstahls in Mettigen. Am Donnerstag (26.01), gegen 11.55 Uhr, hatte ein 30jähriger Mann aus Georgien den K &K Markt auf der Ibbenbürener Straße betreten. Im Verkaufsraum steckte er sich verschiedene Verbrauchsutensilien, alkoholische Getränke und Hygieneartikel in die Manteltasche. An der Kasse löste er mit den nichtbezahlten Waren Diebstahlsalarm aus. Die Kassiererin forderte den Mann auf, die nicht bezahlte Ware auf das Kassenband zu legen. Dieser Aufforderung kam der Täter nicht nach, sondern nahm nur eine nichtbezahlte Nagelschere aus der Tasche. Dann lief er zum Ausgang. Hier hielt ihn zunächst ein weiterer Kunde fest. Der Dieb machte aber Anstalten, den jungen Mann mit einer Flasche zu schlagen. Er riss sich los und konnte zunächst flüchten. Etwa 500 Meter weiter wurde der Georgier dann von mehreren Kunden, die ihn verfolgten, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Georgier wurde von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen, weil er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wird der Mann heute (27.01.) dem zuständigen Haftrichter in Münster vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell